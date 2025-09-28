Social
domenica28 settembre2025
domenica28 settembre2025

Il Vibonese

ULTIMA ORA
Nuova puntata

Il ritorno alla vita dopo l’esplosione, a LaC Storie la rinascita dell’imprenditore della ‘nduja Francesco Fiamingo

VIDEO | Una fuga di gas, l’incendio e ustioni gravissime su gran parte del corpo. Il format a cura di Saverio Caracciolo oggi fa tappa a Spilinga per raccontare una storia di coraggio e resilienza: appuntamento alle 15:30 su LaC Tv
Gabriella Chiarella
Il ritorno alla vita dopo l’esplosione, a LaC Storie la rinascita dell’imprenditore della ‘nduja Francesco Fiamingo
Società

Festa del fungo a Serra San Bruno

Redazione
Festa del fungo a Serra San Bruno
Allarme sicurezza

Vibo Valentia, ispettore aggredito in carcere: il sindacato lancia l’allarme

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato ferito da un detenuto psichiatrico. Greco e Ciccone denunciano le condizioni critiche dell’istituto e chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza
Vibo Valentia, ispettore aggredito in carcere: il sindacato lancia l’allarme\n
Successo esterno

Promozione B, un Capo Vaticano che si esalta in trasferta: Bianco battuto 0-2 e seconda vittoria esterna su due

Il tecnico dei neroverdi, Michele Marturano: «Nella ripresa siamo entrati forti e abbiamo trovato le due reti. Stiamo crescendo di volta in volta»
Vincenzo Primerano
Promozione B, un Capo Vaticano che si esalta in trasferta: Bianco battuto 0-2 e seconda vittoria esterna su due\n
Identità e territorio

Successo per il Premio Porto Santa Venere 2025: comunità e valori al centro della XII edizione

I riconoscimenti conferiti al comitato vibonese della Croce rossa italiana e alla Compagnia teatrale Oratorio “San Leonardo” di Longobardi
Redazione
Successo per il Premio Porto Santa Venere 2025: comunità e valori al centro della XII edizione\n
La polemica

Tagli alle guardie mediche, il sindaco di Mongiana attacca: «Uno scippo ai diritti dei vibonesi»

Francesco Angilletta interviene duramente contro la riduzione delle postazioni sanitarie da 41 a 30. Nel mirino anche il sindaco Marasco accusato solo il proprio comune all’interno del comitato ristretto della conferenza dei sindaci
Tagli alle guardie mediche, il sindaco di Mongiana attacca: «Uno scippo ai diritti dei vibonesi»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sanità

Uscita dal commissariamento, trattative in corso

27 settembre 2025
Ore 12:38
Uscita dal commissariamento, trattative in corso
Politica

Perfidia, finale di partita tra aspiranti governatori

27 settembre 2025
Ore 12:41
Perfidia, finale di partita tra aspiranti governatori
Economia e Lavoro

Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme

27 settembre 2025
Ore 12:34
Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme
Società

Valditara: «La scuola calabrese ha fatto passi enormi»

25 settembre 2025
Ore 19:00
Valditara: «La scuola calabrese ha fatto passi enormi»
Economia e Lavoro

Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme

27 settembre 2025
Ore 12:34
Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme
Società

Valditara: «La scuola calabrese ha fatto passi enormi»

25 settembre 2025
Ore 19:00
Valditara: «La scuola calabrese ha fatto passi enormi»
Sanità

Uscita dal commissariamento, trattative in corso

27 settembre 2025
Ore 12:38
Uscita dal commissariamento, trattative in corso
Politica

Perfidia, finale di partita tra aspiranti governatori

27 settembre 2025
Ore 12:41
Perfidia, finale di partita tra aspiranti governatori
Economia e Lavoro

Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme

27 settembre 2025
Ore 12:34
Insegnanti e pensione, la Cgil spiega le nuove norme
Società

Valditara: «La scuola calabrese ha fatto passi enormi»

25 settembre 2025
Ore 19:00
Valditara: «La scuola calabrese ha fatto passi enormi»
Sanità

Uscita dal commissariamento, trattative in corso

27 settembre 2025
Ore 12:38
Uscita dal commissariamento, trattative in corso
Politica

Perfidia, finale di partita tra aspiranti governatori

27 settembre 2025
Ore 12:41
Perfidia, finale di partita tra aspiranti governatori

In evidenza

La decisione

Carcere duro e ore d’aria: il Tribunale di Sorveglianza accoglie il reclamo del boss di Tropea

Giuseppe Baglivo
Carcere duro e ore d’aria: il Tribunale di Sorveglianza accoglie il reclamo del boss di Tropea\n
servizi essenziali

L’Asp di Vibo riduce le guardie mediche (da 41 a 30) ma il sindaco di Nicotera approva: «Gli accorpamenti sono una soluzione»

Redazione
L’Asp di Vibo riduce le guardie mediche (da 41 a 30) ma il sindaco di Nicotera approva: «Gli accorpamenti sono una soluzione»\n
Operazione riscatto

Serie D, la Vibonese cerca di rialzarsi. Esposito: «È il momento di reagire»

Vincenzo Primerano
Serie D, la Vibonese cerca di rialzarsi. Esposito: «È il momento di reagire»\n
Eventi

Vibo, torna “Vicoli diVini”: una botta di vita per il centro storico, ecco dove e quando

Redazione
Vibo, torna “Vicoli diVini”: una botta di vita per il centro storico, ecco dove e quando\n
Tesori del bosco

Funghi ma non solo, il prof di Serra San Bruno che giganteggia tra porcini ed erbe rare: Maurizio Siviglia docet   

Tonino Raco
Funghi ma non solo, il prof di Serra San Bruno che giganteggia tra porcini ed erbe rare: Maurizio Siviglia docet\n\u00A0\u00A0\n
Eventi

Nel borgo di Limbadi la terza edizione della Sagra del Maiale tra tradizione e degustazioni

Il progetto

Vibo, 5 milioni di euro e due anni di lavori per riqualificare i Mercati generali: pubblicato il bando di gara

Redazione
il primato

Karate, la vibonese Viola Zangara è la prima maestro donna in Calabria: il riconoscimento conseguito al Centro Olimpico Federale di Ostia Lido

Vincenzo Primerano
Karate, la vibonese Viola Zangara è la prima maestro donna in Calabria: il riconoscimento conseguito al Centro Olimpico Federale di Ostia Lido\n
Senza via d’uscita

Vibo, il cantiere di Viale De Gasperi è una croce per il quartiere. I commercianti: «Nessuno al lavoro, possiamo solo chiudere»

Cristina Iannuzzi
Vibo, il cantiere di Viale De Gasperi è una croce per il quartiere. I commercianti: «Nessuno al lavoro, possiamo solo chiudere»\n
La controreplica

Ruspa sull’Isola di Tropea, Ietto (Unical) al geologo del Comune Battaglia: «Non si senta aggredito, il mio è solo un parere tecnico»

Annarita Castellani
Ruspa sull’Isola di Tropea, Ietto (Unical) al geologo del Comune Battaglia:\u00A0«Non si senta aggredito, il mio è solo un parere tecnico»\n
Giornata formativa

Turisti canadesi in visita a Spilinga per un’esperienza gastronomica sulla dieta mediterranea

Annarita Castellani
Turisti canadesi in visita a Spilinga per un’esperienza gastronomica sulla dieta mediterranea\n
L’appuntamento

Sant’Onofrio, tutto pronto per la secolare festa della Santa Croce: protagonista in chiusura la Taranta

Redazione
Sant’Onofrio, tutto pronto per la secolare festa della Santa Croce: protagonista in chiusura la Taranta\n
Taglio del nastro

Filadelfia, inaugurata la Palestra comunale dopo la ristrutturazione da 290mila euro finanziata con il Pnrr

Redazione
Filadelfia, inaugurata la Palestra comunale dopo la ristrutturazione da 290mila euro finanziata con il Pnrr\n
PIÙ LETTI
1
La requisitoria

Rinascita Scott, in appello chieste 206 condanne: 30 anni per Luigi Mancuso e Saverio Razionale, 20 per Pietro Giamborino

2

'Ndrangheta, accolto il reclamo del boss di Tropea Francesco La Rosa sulle ore d'aria per chi è recluso al 41 bis

3
Processo di secondo grado

Omicidio De Pietro a Piscopio: rigettata in appello la richiesta di riaprire l’istruttoria dibattimentale

4
Clan alleati

‘Ndrangheta, la stagione stragista e il legame «fraterno» tra i boss Piromalli e Mancuso nelle intercettazioni dell’inchiesta Res Tauro

5

Tentata estorsione al Parco eolico di Filogaso: tre annullamenti con rinvio in Cassazione

Cronaca

La replica

Ruspa sull’Isola di Tropea, ecco il progetto. Il geologo Battaglia contro Ietto (Unical): «Nessuno scempio»

Redazione
Ruspa sull’Isola di Tropea, ecco il progetto. Il geologo Battaglia contro Ietto (Unical): «Nessuno scempio»\n
Indagini in corso

Vandalizzata l’area pic-nic di Pannaconi. Il vicesindaco Mazzeo: «Gesto che ferisce la comunità». Presentata denuncia

G. D'A.
Vandalizzata l’area pic-nic di Pannaconi. Il vicesindaco Mazzeo: «Gesto che ferisce la comunità». Presentata denuncia
La requisitoria

Rinascita Scott, in appello chieste 206 condanne: 30 anni per Luigi Mancuso e Saverio Razionale, 20 per Pietro Giamborino

Ale. Tru.
Rinascita Scott, in appello chieste 206 condanne: 30 anni per Luigi Mancuso e Saverio Razionale, 20 per Pietro Giamborino
La decisione

Tentata estorsione al Parco eolico di Filogaso: tre annullamenti con rinvio in Cassazione

Giuseppe Baglivo
Tentata estorsione al Parco eolico di Filogaso: tre annullamenti con rinvio in Cassazione\n
Clan alleati

‘Ndrangheta, la stagione stragista e il legame «fraterno» tra i boss Piromalli e Mancuso nelle intercettazioni dell’inchiesta Res Tauro

Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta,\u00A0la stagione stragista e il legame «fraterno» tra i boss Piromalli e Mancuso nelle intercettazioni dell’inchiesta Res Tauro
Cronaca

Stefanaconi, dietrofront dei commissari: Villa Elena non cambia nome. A Livatino sarà intitolato il nuovo parco urbano

Stefano Mandarano
Stefanaconi, dietrofront dei commissari: Villa Elena\u00A0non cambia nome. A\u00A0Livatino sarà intitolato il nuovo parco urbano\n

Politica

L’annuncio

La sottosegretaria Borgonzoni a Vibo con Limardo: «In arrivo 6 milioni per Museo, ex Collegio dello Spirito Santo e altri beni archeologici»

Redazione Politica
La sottosegretaria Borgonzoni a Vibo con\u00A0Limardo: «In arrivo 6 milioni per Museo, ex Collegio dello Spirito Santo e altri beni archeologici»
La replica

Caso Ryanair, Comito risponde a Tucci: «Polemica imbarazzante, con Occhiuto record passeggeri e boom turistico»

Redazione
Caso\u00A0Ryanair, Comito risponde a Tucci: «Polemica imbarazzante, con Occhiuto record passeggeri e boom turistico»
L’affondo

Endorsement di Ryanair a Occhiuto, Tucci (M5s): «Un "modello" che grava per 20 milioni sui calabresi»

Redazione
Endorsement di Ryanair a Occhiuto, Tucci (M5s):\u00A0«Un \"modello\" che grava per 20 milioni sui calabresi»\n
L’attacco

Il sindaco di Vibo nomina un “consigliere speciale” ma per Fi dimostra un «vuoto di leadership con incarichi su misura»

Redazione
Il sindaco di Vibo nomina un “consigliere speciale” ma per Fi dimostra un «vuoto di leadership con incarichi su misura»\n
Le verifiche

Regionali, in Calabria tre “impresentabili” per la Commissione parlamentare antimafia: ecco chi sono

Redazione Politica
Regionali, in Calabria tre “impresentabili” per la Commissione parlamentare antimafia: ecco chi sono\n
L’attacco

Romeo nomina un “consigliere speciale”, Udc Vibo: «Dubbi su autorità e capacità amministrativa del sindaco»

Redazione
Romeo nomina un “consigliere speciale”, Udc Vibo: «Dubbi su autorità e\u00A0capacità amministrativa del sindaco»

Sport

Debutto vincente

Prima Categoria, il campionato della Stella Mileto inizia con una vittoria. Vangeli: «Faremo un passo alla volta»

Vincenzo Primerano
Prima Categoria, il campionato della Stella Mileto inizia con una vittoria. Vangeli: «Faremo\u00A0un passo alla volta»\n
L’intervista

Prima Categoria, ai nastri di partenza anche il Sant'Onofrio. Bruni: «Obiettivi? Salvezza e valorizzare i giovani del settore giovanile»

Vincenzo Primerano
Prima Categoria, ai nastri di partenza anche il Sant'Onofrio. Bruni: «Obiettivi? Salvezza e valorizzare i giovani del settore giovanile»
Giovani talenti

Volley, Club Italia femminile del Sud in Calabria: stage di allenamenti tra Vibo e Pizzo dal 29 settembre al 3 ottobre

Redazione Sport
Volley, Club Italia femminile del Sud in Calabria: stage di allenamenti tra Vibo e Pizzo dal 29 settembre al 3 ottobre\n
Serie B

Catanzaro-Juve Stabia, Aquilani: «Serve quel centimetro in più per vincere. Bisogna imparare a riconoscere i momenti della gara»

Giampaolo Cristofaro
Catanzaro-Juve Stabia, Aquilani: «Serve quel centimetro in più per vincere. Bisogna\u00A0imparare a riconoscere i momenti della gara»\n
rammarico rossoblù

Serie D, la Vibonese crolla 3-0 contro il Sambiase. Esposito: «Risultato severo. Per lunghi tratti eravamo in gestione»

Vincenzo Primerano
Serie D, la Vibonese crolla 3-0 contro il Sambiase. Esposito: «Risultato severo. Per lunghi tratti eravamo in gestione»\n
Brutta caduta

Serie D, pesante sconfitta per la Vibonese schiantata 3-0 nel derby contro il Sambiase: rossoblù senza vittorie da tre partite

Vincenzo Primerano
Serie D, pesante sconfitta per la Vibonese schiantata 3-0 nel derby contro il Sambiase: rossoblù senza vittorie da tre partite

Sanità

Sanità Vibo

In “salvo” i fondi destinati all’ospedale Jazzolino: «A breve l’avvio del primo lotto di lavori per 11 milioni»

Redazione
In “salvo” i fondi destinati all’ospedale\u00A0Jazzolino: «A breve l’avvio del primo lotto di lavori per 11 milioni»\n
Da ottobre

Nell’Ats di Vibo Valentia al via il servizio di assistenza domiciliare per 35 persone fragili e le loro famiglie

Redazione
Nell’Ats di Vibo Valentia al via il servizio di assistenza domiciliare per 35 persone fragili e le loro famiglie
La protesta

Rsa Don Mottola di Drapia, passi avanti: l’Asp promette la delibera per i fondi e la Prefettura convoca un tavolo tecnico

Redazione
Rsa Don Mottola\u00A0di Drapia, passi avanti: l’Asp promette la delibera per i fondi e la\u00A0Prefettura convoca un tavolo tecnico\n
Reparto d’eccellenza

Lo Jazzolino c’è, nonostante tutto: uno studio dell’ospedale di Vibo premiato su 12mila a Chicago - VIDEO

Cristina Iannuzzi
Lo Jazzolino c’è, nonostante tutto: uno studio dell’ospedale di Vibo premiato su 12mila a Chicago\u00A0-\u00A0VIDEO\n
L’avviso

Rombiolo, guasto alla linea telefonica della Guardia medica: l’Asp di Vibo attiva il numero temporaneo

A.C.
Rombiolo, guasto alla linea telefonica della Guardia medica: l’Asp di Vibo attiva\u00A0il numero temporaneo\n
Grido d’allarme

«Il paziente al centro, solo sulla carta»: il diabetologo Lazzaro critica l’Asp di Vibo sui limiti ai dispositivi dei diabetici già in cura

Redazione
«Il paziente al centro, solo sulla carta»: il diabetologo Lazzaro critica l’Asp di Vibo sui limiti ai dispositivi dei diabetici già in cura

Società

Il progetto

Il Parco delle Serre punta al riconoscimento Unesco: l’annuncio del commissario Grillo

Redazione
Il Parco delle Serre punta al riconoscimento Unesco: l’annuncio del commissario Grillo\n
L’appuntamento

Limbadi: il culto di San Pantaleone al centro di un convegno in partenariato con le Università di Messina, Lisbona e Malaga

Redazione
Limbadi: il culto di San Pantaleone\u00A0al centro di un convegno\u00A0in partenariato con le Università di Messina,\u00A0Lisbona e Malaga
Scuola

Mensa scolastica, a Vibo Valentia aperte le iscrizioni tramite l’applicazione ComunicApp

Redazione
Mensa scolastica, a Vibo Valentia aperte le iscrizioni tramite\u00A0l’applicazione ComunicApp
La ricorrenza

Vibo, il duomo di San Leoluca ospita la cerimonia per San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato

Redazione
Vibo, il duomo di San Leoluca ospita la cerimonia per San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato\n\n\n
Lotta alle mafie

A Vibo la prima testimone di giustizia in Italia e l’ex caposcorta di Borsellino: la Staffetta della Legalità fa tappa all’Istituto di Criminologia

Redazione
A Vibo la prima testimone di giustizia in Italia\u00A0e l’ex caposcorta\u00A0di\u00A0Borsellino: la Staffetta della Legalità fa tappa all’Istituto\u00A0di Criminologia

Economia e lavoro

Si comincia

Nicotera, al via il Servizio civile universale per 18 giovani: «Importante esperienza formativa»

Francesca Giofrè
Nicotera, al via il Servizio civile universale per 18 giovani: «Importante esperienza formativa»
Polo metalmeccanico

Baker Huges investe 300 milioni di euro in Italia nei prossimi 5 anni: c’è anche il Nuovo Pignone di Vibo Marina 

Giuseppe Addesi
Baker Huges investe 300 milioni\u00A0di euro in Italia nei prossimi 5 anni: c’è anche il Nuovo Pignone di Vibo Marina\u00A0\n
Tasse alle stelle

Lavorano per il fisco metà dell’anno: per le imprese calabresi la pressione fiscale sfiora il 54%

Redazione Economia
Lavorano per il fisco metà dell’anno: per le imprese calabresi la pressione fiscale sfiora il 54%\n
Economia e Lavoro

Primark è sbarcato in Calabria ed è subito boom: folla record per l’inaugurazione

Redazione
Primark è sbarcato in Calabria ed è subito boom: folla record per l’inaugurazione
Economia e Lavoro

Vibo Marina, da 60 anni con i serbatoi di carburante dove l'intelligenza artificiale immagina le navi da crociera: il sogno sui social

Giuseppe Addesi
Vibo Marina, da 60 anni con i serbatoi di carburante dove l'intelligenza artificiale immagina le navi da crociera: il sogno sui social

Cultura

Il riconoscimento

La vibonese Maria Antonia Silvaggio premiata al Festival letterario di Pomezia con il libro “I Quaderni di Nonna Pina”

Redazione Cultura
La vibonese Maria Antonia Silvaggio premiata al Festival letterario di Pomezia con il libro “I Quaderni di Nonna Pina”\n
Eventi

Vibo celebra le Giornate europee del Patrimonio: due giorni di eventi tra palazzi storici e passeggiate culturali

Redazione
Vibo celebra le Giornate europee del Patrimonio: due giorni di eventi tra palazzi storici e passeggiate culturali\n
Eccellenze vibonesi

Il jazzista Domenico Rizzuto vince il Pathways To Jazz in Colorado con l’album “Disastri Quotidiani”

Redazione
Il jazzista Domenico Rizzuto vince il Pathways To Jazz in Colorado con l’album “Disastri Quotidiani”\n
Eventi

A Vibo Valentia “Cenere e mandorli”, la poesia di Michele Petullà per Gaza

Redazione
A Vibo Valentia “Cenere e mandorli”, la poesia di Michele Petullà per Gaza
Giornate europee

Armonie del paesaggio: a Zungri storia e natura si fondono nell’evento in programma alle grotte

G. D'A.
Armonie del paesaggio: a Zungri storia e natura si fondono nell’evento in programma alle grotte\n
Rocco Lico

Scienza, il vibonese Rocco Lico tra i protagonisti della nuova scoperta sul comportamento dei buchi neri

Giuseppe Currà
Scienza, il vibonese Rocco Lico tra i protagonisti della nuova scoperta sul comportamento dei buchi neri\n

Eventi

Ingressi a 1 euro

I Musei di Vibo e Mileto tra i protagonisti delle Giornate europee del Patrimonio: ecco il calendario degli eventi

Giuseppe Currà
I Musei di Vibo e Mileto tra i protagonisti delle Giornate europee del Patrimonio: ecco il calendario degli eventi
Eventi

Il jazz protagonista al Valentianum del prossimo appuntamento live targato Agimus Vibo

Il jazz protagonista al Valentianum del prossimo appuntamento live targato Agimus Vibo\n
L’evento

Nardodipace diventa un circuito di go-kart per il primo Gran premio dei borghi

Redazione
Nardodipace diventa un circuito di go-kart per il primo Gran premio dei borghi\n
Eventi

Serra si prepara a celebrare il re dei boschi: XII edizione della Festa del fungo, tra eventi e bontà nel piatto -Video

Lorenzo Muratore
Serra\u00A0si prepara a celebrare il re dei boschi: XII edizione della Festa del fungo, tra eventi e bontà nel piatto -Video\n
Eventi

Maierato, la festa degli Scrisi compie quarant'anni: gran finale con il concerto degli Studio 3

Vincenzo Primerano
Maierato, la festa degli Scrisi compie quarant'anni: gran finale con il concerto degli Studio 3\n

Altre notizie

Rilevazioni Istat

Vibo, al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: ecco tutte le info per le famiglie campione

Vibo, al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: ecco tutte le info per le famiglie campione
Lavori e polemiche

Vibo tra proteste e cantieri, il Comune rivendica 31 opere concluse in un anno. Monteleone: «Quando siamo arrivati era tutto fermo»

Vibo\u00A0tra proteste e cantieri,\u00A0il Comune rivendica 31 opere concluse in un anno. Monteleone: «Quando siamo arrivati era tutto fermo»\n
Carenza idrica

Siccità in Calabria, per l’Autorità di bacino il Vibonese se la passa meglio di Crotone e Reggio

Siccità in Calabria, per l’Autorità di bacino il Vibonese se la passa meglio di Crotone e Reggio\n
emergenza urbana

Smantellata in tutta fretta l'area giochi nel Parco delle Rimembranze: a Vibo è panico amministrativo – VIDEO

Smantellata in tutta fretta l'area giochi nel Parco delle Rimembranze: a Vibo è panico amministrativo –\u00A0VIDEO\n
Lettera al direttore

«Il mare verde non è solo un problema turistico ma il sintomo di un ecosistema malato: la politica in corsa per le Regionali assuma impegni»

«Il mare verde non è solo un problema turistico ma il sintomo di un ecosistema malato: la politica in corsa per le Regionali assuma impegni»\n
Inchiesta Res Tauro

In manette il boss 80enne della cosca Piromalli: blitz anti ‘ndrangheta dei Ros, 26 arresti – VIDEO

In manette il boss 80enne\u00A0della cosca Piromalli: blitz\u00A0anti ‘ndrangheta dei Ros, 26 arresti –\u00A0VIDEO\n
La decisione

Sparatoria San Gregorio d’Ippona, imputato ammesso al rito abbreviato secco

Sparatoria San Gregorio d’Ippona, imputato ammesso al rito abbreviato secco\n
Simbolo della Calabria

Una ruspa sull’Isola (fragilissima) di Tropea per i lavori di messa in sicurezza. Ietto (Unical): «Fermate questo scempio» – VIDEO

Una ruspa sull’Isola (fragilissima) di Tropea per i lavori di messa in sicurezza. Ietto (Unical): «Fermate questo scempio» –\u00A0VIDEO\n
Degrado

Case popolari al collasso a Nicotera: indignazione per l’abbandono di Madonna della Scala. Il sindaco: «Aterp? Mai vista»

Case popolari al collasso a Nicotera: indignazione per l’abbandono di Madonna della Scala. Il sindaco: «Aterp? Mai vista»\n
Mare pulito

Nicotera, la Pro Loco annuncia la conclusione del biorisanamento del torrente San Giovanni: «Un successo»

Nicotera, la Pro Loco annuncia la conclusione del\u00A0biorisanamento del torrente San Giovanni: «Un successo»\n
Il bilancio

A Zambrone l’estate continua, turisti entusiasti: «Beautiful!». Il sindaco: «Mare sporco? Episodi sporadici»

A Zambrone l’estate continua, turisti entusiasti: «Beautiful!». Il sindaco: «Mare sporco? Episodi sporadici»\n
La polemica

Scuola, il caso Badia divide: genitori contro il nuovo orario 8-14 senza mensa. Il dirigente: «Era una torre di Babele con 28 plessi»

Scuola, il caso Badia divide: genitori contro il nuovo orario 8-14 senza mensa. Il dirigente: «Era una torre di Babele con 28 plessi»\n