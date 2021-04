Vibo, il management Arpacal incontra il sindaco Limardo

Il direttore generale Domenico Pappaterra, accompagnato dal direttore scientifico Iannone e dal direttore provinciale Migliorino, ricevuti in Comune e ringraziati per attività su radioattività e 5G

Visita di cortesia del management Arpacal, questa mattina, al sindaco di Vibo Valentia, MariaLimardo. In occasione di una riunione al Dipartimento provinciale vibonese, il direttore generale DomenicoPappaterra, accompagnato dal direttore scientifico, MichelangeloIannone, e dal direttore del Dipartimento provinciale, ClementeMigliorino, ha voluto incontrare il sindaco Limardo «oltre che per un gesto di cortesia istituzionale, anche per rinnovare la disponibilità dell’agenzia ambientale calabrese a fornire il suo supporto tecnico scientifico sulle diverse tematiche di competenza».

L’occasione è servita al sindaco per «ringraziare i tecnici Arpacal per la collaborazione fornita in diverse criticità affrontate nel recente passato, come le misurazioni dei valori di radioattività nella zona industriale, ma anche la sperimentazione del monitoraggio della tecnologia 5G in città. La giornata vibonese del management Arpacal è proseguita nel Dipartimento provinciale dove Pappaterra e Iannone hanno incontrato il personale, nel rispetto delle distanze e precauzioni ancora in vigore per fronteggiare la pandemia Covid, raccogliendo le istanze dei dipendenti e discutendo sulle specificità e punti di forza della sede di Vibo Valentia». «Ho confermato al sindaco Limardo – ha commentato Pappaterra a conclusione della giornata – il nostro più ampio impegno sulle criticità presenti in città, assicurando il presidio costante dell’Agenzia nell’intera provincia. Dai miei dipendenti, inoltre, ho ricevuto interessanti spunti di riflessione sulle prospettive future che interesseranno le nostre attività su questo comprensorio».