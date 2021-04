Muro delle polemiche, il sindaco Limardo replica agli attacchi: «La città deve aprirsi e innovarsi» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Nonostante fosse consapevole delle polemiche che ne sarebbero derivate, il sindaco Maria Limardo ha tirato dritto, ordinando la demolizione di una parte del muretto di recinzione della scuola Garibaldi – Don Bosco. Rimaste inascoltate, dunque, le istanze giunte da più parti affinché il Comune rinunciasse ad abbattere quello che è stato definito un muro storico, caratteristica identitaria della città. Ma stamattina si è presentata una ruspa che ha aperto una breccia nella recinzione in muratura.«Le città sono organismi dinamici e noi non possiamo non tenere conto della loro evoluzione», afferma il primo cittadino che risponde così agli attacchi. «Questo muro rappresenta molto nell’animo di cittadini – dice Maria Limardo – ma abbiamo la necessità di guardare oltre. Non si può andare avanti con la testa voltata all’indietro». «La sovrintendenza ai Beni archeologici – aggiunge – ha dato parere favorevole. Abbiamo abbattuto solo tre metri di muro per incrementare la socialità della piazza e dunque, per favorire una maggiore fruibilità di questi spazi, grazie all’accesso all’area verde presente intorno alla scuola. Questa soluzione andrà anche a beneficio delle attività commerciali, che oggi lamentano una desertificazione del corso. Vibo è una città che oggi si apre».

Un intervento che secondo il primo cittadino va visto in un contesto di riqualificazione generale dell’area, che potrà contare anche su una «nuova illuminazione e su maggiore sicurezza, grazie al potenziamento della video sorveglianza». «Inoltre – continua – il comandante della polizia municipale è già intervenuto per allontanare il parcheggiatore abusivo che da tempo presidia il cortile della scuola. L’area sarà così resa sicura e a misura di bambino».In risposta alle polemiche di chi come i consiglieri d’opposizione Pietro Comito e Marco Miceli parlano di «ennesima ingiustizia e di città nel degrado» il sindaco risponde: «Questa amministrazione ha moltissime priorità. Non solo le buche.

Dovremmo essere tutti un po’ meno qualunquisti e cominciare a vedere ciò che di buono si fa per Vibo». Per poi rassicurare anche su imminenti interventi di ammodernamento e manutenzione della rete stradale: «Da qui a poco precederemo ad riasfaltare molti tratti». «Ma sia chiaro – conclude – l’elevazione sociale e culturale di una comunità è certamente la priorità delle priorità».