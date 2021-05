Plastic free torna in spiaggia a Trainiti, Bivona e Vibo Marina

Plastic free sbarca sulle spiagge di Vibo. Dopo il successo dell’iniziativa ambientalista svoltasi a Briatico lo scorso 2 maggio, l’associazione guidata a livello provinciale da Gregorio Greco – su sollecitazione dei residenti – sposta la sua attenzione sui litorali di Vibo Marina, Bivona ea Trainiti con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. La lodevole iniziativa si svolgerà domenica 16 maggio, a partire dalle ore 8.30, con il ritrovo dei volontari in via della Barche a Bivona per poi dividersi in tre gruppi che opereranno sui tre tratti di costa interessati.