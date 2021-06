Raid vandalico a Serra San Bruno, estirpate le piantine a Santa Maria del Bosco

Vandali in azione a Serra San Bruno. Nel viale che porta al santuario di Santa Maria del Bosco ad essere prese di mira sono state le piantine appena trapiantate dall’amministrazione comunale per abbellire ulteriormente l’intera zona. Un gesto sconsiderato, duramente condannato dal sindaco Alfredo Barillari, profondamente amareggiato per l’accaduto. Le piantine sono state quasi tutte rubate dopo essere state estirpate. Un brutto risveglio per quanti amano Serra San Bruno, non rassegnati all’azione dei vandali di turno che in pochi minuti hanno distrutto quanto piantato con cura ed amore in uno dei luoghi simbolo dell’intera Calabria. «Un atteggiamento vergognoso che se da una parte provoca rabbia, dall’altra – ha commentato il primo cittadino – deve spingere tutti a impegnarci di più per la nostra comunità».