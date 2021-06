Accordo Comune Vibo-Corap, avvita la rimozione di rifiuti e ingombranti

«Finalmente dopo mesi di lavoro, incontri e riunioni, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Corap e l’amministrazione comunale. Tramite l’assessorato all’Ambiente stamattina è stata avviata l’attività di rimozione delle numerose tonnellate di rifiuti e ingombranti presenti sulle strade di proprietà del Corap e che nel corso del tempo sono stati abbandonati da stolti e incivili, irrispettosi dell’ambiente e incuranti dei gravi danni inferti al territorio». È quanto riferisce il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. L’intervento ha interessato, in particolare, le strade di Vibo Marina: contrada Tomarchiello, la cosiddetta via Cementificio e via Cavalcavia. [Continua in basso]

«Obiettivo dell’amministrazione – prosegue il primo cittadino – è certamente quello di pulire, attività questa espletata più volte, ma, soprattutto, di mantenere nel tempo le strade in condizioni di normale decoro. È per questo che a cura del Corap, per come stabilito in convenzione, saranno installate delle telecamere di video sorveglianza al fine di multare pesantemente coloro i quali, incuranti delle regole del vivere civile, non esitano a porre in essere atteggiamenti inqualificabili come quello dell’abbandono dei rifiuti. Successivamente sarà compito del Corap provvedere al taglio della vegetazione spontanea che cresce lungo gli argini delle strade. La proficua collaborazione fra i due enti – conclude il sindaco – garantirà nel tempo il decoro, l’igiene e la sicurezza di strade che peraltro si trovano vicine al centro abitato».