Carcassa di tartaruga recuperata nelle acque di Briatico

Ad avvistarla è stato un bagnante di Mileto in spiaggia con la famiglia che si è tuffato per portare i resti della caretta caretta fuori dall'acqua

La carcassa della tartaruga in mare

Una carcassa di tartaruga caretta caretta è stata recuperata pomeriggio mentre galleggiava nelle acque di Briatico. In particolare è stato un operatore ecologico di Mileto, in spiaggia con la famiglia per una giornata di mare, a recuperarla in acqua e a portarla poi a riva. La tartaruga, in avanzato stato di decomposizione, presentava delle lacerazioni che si sta cercando di capire se possano essere state causate dallo scontro con qualche imbarcazione di passaggio. Il rinvenimento è avvenuto a pochi metri dalla riva di località “Goccia di mare”. Del ritrovamento è stata avvertita la Guardia costiera e la carcassa verrà smaltita secondo apposite precauzioni previste dalla normativa di settore.