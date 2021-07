Mare sporco a Pizzo, l’amara denuncia di un cittadino: invocati più controlli

«Qui a Pizzo, in prossimità del campo sportivo, si sentono odori sgradevoli già percepibili nel percorrere la strada provinciale 522». Questa la denuncia di un cittadino vibonese, Francesco Parisi, giunta questa mattina alla nostra redazione, in merito allo stato di salute delle acque marine della zona. L’increscioso episodio nella giornata di ieri e l’interessato ha allegato diverse foto nelle quali vengono ritratte delle evidenti e inquietanti macchie. [Continua in basso]

Lo stesso continua chiedendo un intervento delle istituzioni: «La Regione Calabria, con controlli mirati, dovrebbe garantire la sicurezza e la salute dei bagnanti».

Poco dopo è arrivata un’altra email in cui l’uomo ci fa sapere che, sempre nella stessa zona, alcune persone si sono recate sul posto e hanno provveduto a effettuare prelievi campionatori d’acqua marina.