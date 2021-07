Maltempo: ancora pioggia nel Vibonese lunedì, poi il sereno

Giornata di pioggia, intervallata da schiarite, anche per la giornata di lunedì nel Vibonese. Temporali sono previsti lungo la fascia tirrenica e nell’area delle Serre in mattinata e nelle prime ore del pomeriggio per poi lasciare spazio al sereno. Mare ancora mosso sul Tirreno. Temperature: in lieve calo le massimo, stabili le minime. In particolare, durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, nel pomeriggio moderati e proverranno da Nord-ovest. Nessuna allerta meteo presente.