Vibo Marina, al via domani “Passeggiando in bicicletta”

La locandina dell’evento

Domani, sabato 24 luglio, alle ore 17,30, a Vibo Marina, presso la banchina Fiume (di fronte alla Capitaneria di porto), si darà il via alla terza edizione dell’iniziativa “Passeggiando in bicicletta”, organizzata dalla locale Pro loco – Aps di Vibo Marina. L’intento principale – spiegano gli organizzatori – è quello di promuovere lo sfruttamento sostenibile del territorio per le sue peculiari caratteristiche, che ben si sposano con l’utilizzo di mezzi di spostamento alternativi all’uso delle automobili, sensibilizzando la comunità e le istituzioni sull’importanza di realizzare nuovi percorsi per la mobilità “green”. La protagonista sarà quindi la bicicletta, quale strumento popolare per piacevoli e salutari spostamenti, che strizza l’occhio all’ambiente e che non passa mai di moda. Si effettuerà una passeggiata a bassa velocità per le vie della frazione, sul lungomare e attraverso l’esistente tratto di pista ciclabile. L’evento sarà del tutto gratuito per i partecipanti ed è rivolto ai cicloamatori di ogni età, con particolare attenzione verso i più piccoli, i quali saranno coinvolti in giochi istruttivi sulla sicurezza, organizzati in collaborazione con l’Associazione ciclistica bicinsieme di San Costantino Calabro e con la Tandem Time. Per chiunque ne abbia voglia, ci sarà anche un momento “holi color”, ovvero colore e allegria, nel segno dell’unione e dell’integrazione.