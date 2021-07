Gestione rifiuti, l’Ato 4 Vibo approva il Piano d’ambito provinciale

Maria Limardo, presidente Ato 4

«Esprimo grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto con l’approvazione del progetto definitivo del Piano d’ambito dall’Ato 4 Vibo Valentia che ci consente, al pari di altre importanti deliberazioni assunte in soli due anni di presidenza, di correre spediti verso la tanta agognata autosufficienza e garantire un altro balzo in avanti per il progresso dei nostri territori». A parlare è la presidente dell’Ato 4 Maria Limardo, che fa sapere che proprio nell’assemblea di ieri è stato approvato il Piano d’Ambito provinciale di gestione del servizio di raccolta e spazzamento che permetterà di avere, così come previsto dalla legge regionale, un unico gestore a servizio dell’intera provincia con benefici economici, gestionali e amministrativi per gli enti locali del Vibonese. [Continua in basso]

«Il Piano – aggiunge la Limardo – è stato realizzato in maniera gratuita dal Conai e con il supporto degli uffici dell’Ato Vibo. L’approvazione del progetto definitivo permette ora l’attivazione di una serie di interventi gratuiti da parte del Conai mirati allo studio ed all’analisi delle criticità ed esigenze di ogni singolo Comune sulla raccolta differenziata e sullo spazzamento. Le risultanze di tale attività porteranno alla redazione del progetto esecutivo e all’avvio della gara di affidamento della gestione del servizio. Un ringraziamento è dovuto al lavoro degli uffici e all’Assemblea dei sindaci per la condivisione delle iniziative proposte in questi due anni di mandato che stanno garantendo – chiude la presidente – le basi per un futuro di autosufficienza per l’intero ciclo dei rifiuti della provincia».