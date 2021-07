Scarichi anomali nel depuratore di Mongiana, scatta la denuncia

L’amministrazione comunale di Mongiana ha presentato una denuncia contro ignoti in seguito alla segnalazione di scarichi anomali nell’impianto di depurazione. «Ci siamo recati presso gli uffici dei Carabinieri Forestali di Mongiana – spiega il sindaco Angiletta – per chiedere sostegno nel porre fine a questa situazione che si ripresenta periodicamente e che crea gravi disagi sia al funzionamento dell’impianto depurativo, sia alla cittadinanza che abita nelle vicinanze, in quanto il malfunzionamento ha come prima conseguenza il propagarsi di odori cattivi.L’avaria dei macchinari rende necessario spese di manutenzione che vanno a ripercuotersi per intero sulle bollette del ruolo idrico. Chiediamo alla cittadinanza massima attenzione. E’ assolutamente vietato immettere nelle fognature materiale nocivo come ad esempio scarti di edilizia, solventi, oli, pitture, calce, detersivi aggressivi. Abbiamo avuto segnalazione che questa situazione possa avere persino influito sulla salute delle api, provocando una significativa moria delle stesse. Quindi facciamo appello al senso di responsabilità di tutti per evitare questi danni e per garantire il benessere e la salute di tutti».