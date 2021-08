Vibo Marina, passerelle per l’accesso al mare dei disabili: Bruni tranquillizza

Ma la pedana presente in via Vespucci non sembra rispettare i requisiti voluti dalla normativa in materia

In merito all'articolo riguardante lo stato attuale delle rampe che dovrebbero consentire l'accesso alla spiaggia di via Vespucci a Vibo Marina, si registra la seguente precisazione pervenuta in redazione da parte dell'assessore comunale all'Ambiente, Vincenzo Bruni: «Per quanto di competenza di questo assessorato e come previsto dal Capitolato, sono state montate sette passerelle su tutti i tratti comunali di spiagge libere (in foto quella di via Vespucci) che nell'articolo viene riportata come mancante. Se poi, a seguito di segnalazioni specifiche, che al momento non risultano agli atti, servono aggiunte e modifiche si provvede, ma sembra che ad oggi il posizionamento, identico allo scorso anno, stia soddisfacendo l'utenza».

La passerella in questione, l’unica in un tratto di litorale molto ampio, come quello che costeggia il lungomare Vespucci, non sembra, però, rispettare i requisiti voluti dalla normativa in materia, in quanto non arriva fino alla battigia ma si ferma all’incirca a metà dell’ampiezza dell’arenile. Da ricordare, inoltre, il curioso episodio avvenuto al’inizio dell’estate dello scorso anno quando il problema delle passerelle per i diversamente abili assunse quasi i contorni di un giallo. A giugno 2020, infatti, circa 400 metri lineari di passerelle acquistate dall’amministrazione comunale sparirono improvvisamente senza che nessuno fosse in grado di risalire alle cause o agli autori della sparizione. La circostanza emerse durante il dibattito in seno alla IV Commissione consiliare. Passerelle che, evidentemente, furono in seguito ritrovate consentendo il loro posizionamento per la stagione balneare in corso.