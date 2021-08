Mare sporco, lo sdegno delle associazioni: la Pro loco di Vibo Marina chiede approfondimenti

Anche la Pro loco di Vibo Marina interviene, con un suo comunicato, sul problema della balneabilità del mare che in questi giorni sta tenendo alta la preoccupazione di quanti vorrebbero fruire, in maniera ottimale, del bene pubblico per eccellenza. «La balneazione – sottolinea l’associazione turistica della cittadina portuale – è la principale attrattiva turistica di Vibo Marina, Bivona, Trainiti. Le spiagge vibonesi, tra spiagge libere e lidi in concessione, nel mese di agosto ospitano ogni giorno circa diecimila cittadini e turisti alla ricerca di benessere e svago. Il mare è la principale economia per il territorio comunale costiero. Il microclima marino, nel suo insieme, merita costante attenzione ed è da tutelare al meglio da parte di tutti, ogni giorno, ma ancora di più nel periodo estivo affinché rimanga il bel mare di Vibo Marina di cui facciamo promozione. È spiacevole – aggiunge sempre la Pro loco – vedere un mare che, in alcune ore del giorno, cambia colore e presenta rifiuti in superficie. Vogliamo pensare che sia un evento eccezionale e sporadico. Forse ci sarebbe bisogno di un urgente approfondimento a 360 gradi per comprenderne le cause e risolvere questo increscioso problema».[Continua in basso]

Unitamente alla Pro loco sono in molti, fra cittadini e vacanzieri, che in queste giornate sperano che l’increscioso fenomeno verificatosi recentemente possa giungere ad una rimozione immediata delle cause che lo hanno prodotto, affinché il mare di Vibo Marina possa tornare ad assumere quei colori che pochi altri mari possiedono, con tutte le sue sfumature di azzurro e di verde (quello naturale). E sulla incresciosa vicenda del mare sporco lungo il litorale del Comune di Vibo Valentia, che in questi giorni sta tenendo all’alta l’attenzione dell’opinione pubblica, continuano proprio le reazioni piene di rabbia e irritazione da parte di turisti e cittadini. A scrivere ieri alla nostra redazione è stata una signora, la quale in una breve nota ha spiegato che ci teneva a inviare le foto, «perché sono indignata, in quanto dopo una giornata di lavoro volevo passare qualche ora al mare, essendo vigilia di Ferragosto. Ma è veramente vergognoso che dopo tre giorni in queste condizioni nessuno abbia preso provvedimenti. Nel 2021 siamo ancora a questi livelli e qui vicino a me, c’è gente arrivata dal nord per le ferie che magari paga anche una casa in affitto. Qui siamo in località Pennello a Vibo Marina».