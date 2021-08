Acquaro, serbatoio di via Stramandinoli: avviati i lavori di manutenzione

«Abbiamo avviato come promesso, nonostante i giorni feriali, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sistemazione del nuovo serbatoio che sarà a servizio della comunità acquarese». Lo annuncia il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro. Il serbatoio in questione è quello di proprietà regionale di via Pasquale Stramandinoli e concesso in uso all’amministrazione. Per tale motivo, il sindaco ringrazia Gianfranco Comito, dirigente generale del dipartimento Tutela dell’ambiente della Regione Calabria, «per il sostegno e la vicinanza nel raggiungimento di questo obiettivo. Questo nuovo punto di raccolta insieme al pozzo consentiranno finalmente la modernizzazione e l’efficientamento del nostro sistema idrico. Voglio ricordare che le acque del pozzo prima dell’anno prossimo non possono essere utilizzate, la legge stabilisce l’obbligatorietà delle analisi sulle acque nelle quattro stagioni prima di metterle in rete. Nelle prossime settimane – conclude il sindaco – anche a Piani avvieremo ulteriori lavori sul serbatoio principale per aumentarne la capienza».