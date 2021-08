Capo Vaticano, ancora sversamenti al Tono – Video

Per tre giorni liquami direttamente in spiaggia in spregio alle norme che regolano gli scarichi. Un mese fa ci eravamo occupati di una situazione simile nella stessa località

Ancora uno scarico di acque in “libera uscita” e senza alcun controllo in una delle spiagge più belle di Capo Vaticano. Siamo in località Tono – nel comune di Ricadi – dove per due giorni consecutivi (13 e 14 agosto) agli occhi dei tanti bagnanti che hanno preso d’assalto sotto ferragosto una delle poche spiagge libere rimaste nella zona, si è presentato uno “spettacolo” che parla da solo. Intorno alle ore 18,15 da uno scarico nascosto vicino ad un resort del luogo è fuoriuscito del liquame che è arrivato in spiaggia. Che si sia trattato dello scarico di una piscina o altro, poco importa. Fra il disappunto generale, i tanti bagnanti presenti si sono dovuti allontanare dalla spiaggia. Identica situazione si è verificata lunedì notte (16 agosto) quando si è assistito ad un terzo sversamento.[Continua in basso]

Il tutto – come documentato da foto e video – è avvenuto nel totale spregio delle norme sugli scarichi, anche di acqua bianca. Da segnalare, infine, la mancata esposizione (almeno sinora) della concessione demaniale di delimitazione della spiaggia da parte del resort e di altri villaggi nell’intero comprensorio di Capo Vaticano. Non è la prima volta che sull’arenile del Tono si assiste a sversamenti incontrollati di liquami. Poco più di un mese fa, infatti, ci eravamo occupati di altro sversamento segnalato dall’associazione Mare pulito “Bruno Giordano”. Lo scorso anno, invece, dopo un nostro servizio, il Comune di Ricadi aveva vietato l’accesso alla spiaggia. [Guarda i video in basso]

