Trainiti: basta la prima pioggia per cancellare parte della spiaggia – Foto

E’ bastata la prima pioggia per cancellare parte della spiaggia di Trainiti, ma soprattutto per riversare in mare acqua non proprio “limpida”. Sotto gli occhi sbigottiti di bagnanti e turisti che si trovavano sull’arenile, un fiume di acqua e “liquami” non meglio definiti (si spera solo acqua e fango) è andato a finire in mare ed il risultato non è dei migliori. In attesa che qualcuno si assuma le proprie le responsabilità per una situazione che si ripete troppo spesso (i corsi d’acqua vanno opportunamente segnalati alla foce e delimitati), proponiamo le foto inviateci dai lettori. Inutile sottolineare che nessuno, dopo lo scarico di acqua e “liquami” finito in mare, ha osato fare il bagno.