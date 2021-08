“Nei Parchi Marini Calabria Ogni lattina… vale”, l’iniziativa promossa dal Comune di Vibo

L'assessore all'Ambiente Vincenzo Bruni: «Ringrazio per la disponibilità alla partecipazione all’evento i gestori dei Lidi con i quali sarà avviata già dal mese di settembre una serie di incontri di confronto per migliorare dalla prossima estate l’offerta privata e pubblica»

La Giunta Comunale su proposta dell’Assessorato all’Ambiente ha deliberato l’adesione alla campagna di sensibilizzazione per una raccolta di qualità “Nei Parchi Marini Calabria Ogni lattina… vale” promossa dall’Ente Parchi Marini Regionali in collaborazione con il CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio).

L’iniziativa, già in corso, ha visto il coinvolgimento dei lidi balneari del litorale Comunale da Vibo Marina a Trainiti e degli organizzatori del Bivona Beach Festival con l’allestimento in ogni punto di un isola ecologica dotata di vela per la raccolta del solo materiale in alluminio destinato ad impianti di recupero e una serie di attività di sensibilizzazione che hanno coinvolto i fruitori dei lidi con giochi e la distribuzione di gadget e di materiale informativo forniti direttamente dal CIAL. [Continua in basso]

«Ringrazio per la disponibilità alla partecipazione all’evento – afferma l’assessore all’ambiente Vincenzo Bruni – i gestori dei Lidi con i quali sarà avviata già dal mese di settembre una serie di incontri di confronto per migliorare dalla prossima estate l’offerta privata e pubblica di servizi ai fruitori delle spiagge comunali e la ditta Ecocar per il supporto nella distribuzione del materiale e la successiva raccolta. Un sentito ringraziamento soprattutto all’arch. Ilario Trecosti Commissario Ente Parchi Marini Calabria per aver presenziato personalmente durante l’avvio della campagna».

Le strutture balneari che hanno aderito: Lido Proserpina; La Rada; Lido la Vela; Lido la Playa; Villaggio Camping Trainiti; Bivona Beach Festival.