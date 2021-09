Cancello Rosso, quel giardino privato a Vibo trasformato in una discarica abusiva

Antonino Francolino

«Ci metto la faccia, non ho problemi, perché so di essere nel giusto e perché, francamente, è il momento di dire basta…». Antonino Francolino non sa più a che santo votarsi. È il proprietario di uno stabile che sorge tra via Cavour e via San Domenico Savio, in zona Cancello Rosso. «Guardate…», dice indicandoci la strada. Su via San Domenico Savio, adiacente alla sua abitazione, vi è un giardino che sembra abbandonato trasformato in discarica di rifiuti ingombranti e forse anche pericolosi. [Continua in basso]

Il cancello è aperto, vi è una catena arrugginita ed un lucchetto nuovo aperto. «Chi vuole può e viene qui a scaricare quello che gli pare», spiega Francolino. Dentro c’è di tutto: pneumatici, mobili e suppellettili abbandonati, ingombranti combusti; ci sono, paradossalmente, anche tre grandi bidoni per la raccolta differenziata…

«Il problema – spiega l’interessato – è che questo scempio ha provocato un’invasione di topi in tutta la zona. Ratti grossi così. È mai possibile un cosa del genere? Avevo fittato l’appartamento al piano terra ad una signora che aveva due bambini piccoli. Come vedete il mio stabile è signorile, l’appartamento comodo e confortevole, ma questa donna se n’è dovuta scappare. E sapete perché? Per i topi…».

Antonino Francolino è davvero contrariato. «Ho chiesto, in passato, al proprietario, che peraltro è un professionista abbastanza noto, di ripulire. Come vedete la situazione però è questa. Ho segnalato il caso alla Polizia municipale ma non si è mosso nulla. Cosa mi resta da fare? Denunciare pubblicamente la situazione nella speranza che qualcuno intervenga». Già, un giardino privato e l’igiene pubblica in gioco. E adesso? Interverrà finalmente qualcuno?









