Sorpresa nelle acque tra Tropea e Zambrone: avvistato un capodoglio – Video

Il cetaceo è stato immortalato mentre nuotava in superficie affiancando una barca. Poi il tuffo mettendo in mostra la bellissima coda

Il mare calabrese non smette di stupire… e di resistere. Una grande e bellissima balena, probabilmente un capodoglio, è stato avvistata questa mattina nelle acque vibonesi, tra Zambrone e Tropea. Gioia immensa per Domenico, autore del video, che è riuscito a immortalare il cetaceo mentre affiancava l’imbarcazione sulla quale si trovava. Nelle immagini si percepisce appieno la forza del mammifero marino, che nuota in superficie e mostra la sua coda quando si immerge. Un incontro privilegiato che conferma la ricchezza del mare calabrese, dove non sono rari gli avvistamenti di cetacei e grandi pesci come le mante, così come numerose sono anche le tartarughe Caretta Caretta che nidificano lungo le spiagge sabbiose del Tirreno.