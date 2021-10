Maltempo in Calabria, il ciclone diventa uragano mediterraneo: cresce l’allerta

L’ondata di maltempo colpisce in modo particolare l’area ionica ma forti piogge e venti previsti anche nei territori della Calabria centrale

Si è rafforzato fino ad essere classificato come uragano mediterraneo, con venti di oltre 100 km/h, il ciclone che sta impattando sull’Italia con alluvioni in Calabria e nel resto del Sud. È quanto si apprende da iLMeteo.it, precisando che domani il vortice colpirà anche le regioni del Centro con piogge diffuse. Per monitorare la situazione, nelle scorse ore la Prefettura di Vibo ha convocato il Centro coordinamento soccorsi.

Il ciclone provocherà un’intensa e persistente ondata di maltempo che si abbatterà con estrema violenza soprattutto sulla Calabria dove sono attese alluvioni su gran parte delle province della regione, in special modo sui settori ionici. Ma piogge battenti e venti a più di 100 km/h colpiranno anche la Sicilia e la Basilicata e localmente anche la Campania.

Il ciclone influenzerà il tempo al Sud per tutta la settimana, e sempre soprattutto la Calabria e la Sicilia ioniche, ma da giovedì anche la Puglia meridionale. Poi in concomitanza con il weekend di Halloween e la Festa di Ognissanti una perturbazione atlantica potrebbe rovinare i piani del ponte festivo. Oggi il centro di bassa pressione, formatosi addirittura nelle Isole Baleari, ha raggiunto il Mare di Sicilia.