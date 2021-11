Al Parco Urbano di Vibo Valentia la festa della natura e degli alberi

La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, (nota come COP26) da poco conclusasi a Glasgow, tra gli altri obiettivi, ha ribadito la necessità di arrestare la drammatica deforestazione che sta mettendo a repentaglio i grandi polmoni verdi del mondo, a cominciare dall’Amazzonia e dalle foreste dell’Africa equatoriale occidentale e dell’Asia sudorientale. L’impegno a livello internazionale è quello di piantare nei prossimi anni miliardi di alberi per contrastare, insieme alla ormai improcrastinabile eliminazione dei combustibili fossili e il ricorso alle fonti energetiche alternative, il disastroso aumento della temperatura del pianeta causata dall’effetto serra. [Continua in basso]

Mai come adesso dunque abbiamo la consapevolezza dell’importanza degli alberi per la sopravvivenza del nostro pianeta e degli organismi che ci vivono. Gli alberi sono indispensabili per la loro capacità di assorbire anidride carbonica, uno dei principali gas a effetto serra, e di produrre ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. Tutelare, incrementare e gestire oculatamente il verde cittadino deve rappresentare un impegno ineludibile di ogni amministrazione cittadina, proprio per tutti i benefici che derivano dai parchi urbani, ma anche dalle alberature stradali, dalle siepi, da qualsiasi spazio verde in termini di mitigazione dell’inquinamento acustico, salubrità dell’aria, miglioramento estetico, ombreggiamento, svago e relax dei cittadini, in particolare dei più piccoli.

Proprio per ricordare a tutti l’importanza e la bellezza della diversità vegetale e animale anche in ambiente cittadino, domenica 21, al Parco Urbano di Moderata Durant, a partire dalle 9,30 insieme al Wwf di Vibo Valentia e al Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali di Mongiana, festeggiamo la giornata dedicata alla Natura in città in coincidenza con la Festa degli Alberi. Il programma della giornata prevede una visita al parco alla scoperta della biodiversità cittadina, prove di misurazione degli alberi con cavalletto e rotella metrica, la messa a dimora di alcune piante e banchetti informativi a cura del WWF e dei Carabinieri Forestali di Mongiana.