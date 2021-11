Dinami dice sì alla realizzazione dell’impianto di gestione integrata dei rifiuti

Il Comune di Dinami pronto a ospitare la piattaforma integrata di gestione dei rifiuti urbani proposta dalla Regione. Il disco verde è arrivato ieri sera dal consiglio comunale che ha votato favorevolmente la pratica in questione. L’amministrazione guidata dal sindaco Gregorio Ciccone, dunque, dice sì affinché venga realizzato nel territorio comunale l’impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Ma le proteste non sono mancate. Ieri in Consiglio erano infatti presenti diversi cittadini e i membri del Comitato civico, tutti fortemente contrari proprio alla costruzione della struttura.



E la tensione non è mancata quando l’aula ha iniziato a trattare l’ordine del giorno riguardate l’impianto di gestione dei rifiuti, poiché qualche rappresentante del Comitato civico avrebbe tentato di prendere la parola, ma non gli è stato consentito dal sindaco perché durante lo svolgimento del consiglio comunale al pubblico, che assiste ai lavori consiliari, non è assolutamente permesso intervenire. Qualche duro botta e risposta tra i presenti e il primo cittadino, poi l’abbandono dell’aula da parte degli interessati tra qualche evidente contestazione e la conseguente approvazione del civico consesso di Dinami del punto in agenda.