Un guasto ferma l’impianto di Vazzano: colonne di camion di rifiuti davanti ai cancelli – Video

Dalle sei di questa mattina una trentina di camion carichi di frazione organica attende di potere conferire nella discarica di Vazzano, ma i cancelli sono chiusi. Un’attesa esasperante per gli autisti: «Sono oltre dieci ore che attendiamo», lamenta un operaio di un comune del reggino. Nel sito Ecocall di Vazzano conferiscono infatti sia i comuni della provincia di Vibo Valentia, che alcuni della provincia di Reggio. [Continua in basso]

«Un guasto al macchinario»

«Un guasto al carroponte in via di sistemazione», si sarebbero giustificati gli addetti dell’impianto. «Continuano a dirci che è questione di minuti – dice un autista del Vibonese, anche lui con il camion carico di materiale organico. «Siamo qui al freddo e sotto la pioggia da questa mattina».

In attesa di conferire da 10 ore

Non è la prima volta che colonne di autocompattatori sostano per ore davanti ai cancelli. Già in passato situazioni analoghe si erano verificate. Sempre a causa di guasti ai macchinari. «Perché non ci avvertono per tempo?», si domanda l’operaio che avrebbe dovuto terminare il lavoro alle 12 e invece è ancora lì nel suo autocompattatore.