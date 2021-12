Briatico, falco ferito soccorso e portato in Comune

L’esemplare è stato recuperato dall’assessore Patertì e dal comandante dei vigili urbani. Verrà consegnato al Cras di Rende per le cure del caso

La stanza del sindaco di Briatico si è trasformata in un locale di pronto intervento ornitologico. Il comandante dei vigili urbani insieme all’assessore Chiara Patertì hanno soccorso un piccolo falco trovato ferito lungo ex statale 522.

Il rapace presentava problemi all’ala: «Dopo averlo nutrito seguendo le indicazioni del veterinario Russo – spiegano gli amministratori – abbiamo contattato prima il Cras di Catanzaro e poi Rende. Il medico lo ha preso in custodia e domani il falchetto verrà consegnato all’ente per le cure del caso». Dopo la degenza, «potrà tornare in libertà».