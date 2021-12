Mongiana, gli antichi mestieri in mostra a Villa Vittoria

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana ha predisposto, per le festività natalizie, delle aperture straordinarie del centro visite di “Villa Vittoria” tese a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli antichi mestieri. La finalità dell’iniziativa è quella di promuovere ed esaltare l’importanza e l’operato dell’uomo nella tutela della biodiversità ed in particolare, delle due riserve naturalistiche biogenetiche del Reparto.

Le attività verranno illustrate ai visitatori dal personale qualificato Oti del Reparto Carabinieri del Biodiversità di Mongiana. Si potranno ammirare: i falegnami, i fabbri, gli scalpellini, i muratori, gli aggiustatori meccanici, i pittori, i vivaisti e i giardinieri che esporranno le loro migliori tecniche professionali per la produzione di beni e servizi per il mantenimento e l’accrescimento del livello di biodiversità.

Le giornate di apertura saranno le seguenti: 23 e 30 dicembre 2021, 3 e 5 gennaio 2022. L’orario: dalle 9 alle 19.