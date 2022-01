A Vibo apre il Centro raccolta comunale per rifiuti differenziati -Video

La struttura si trova in località Aeroporto. Il sindaco Maria Limardo: Questo luogo – ha detto il primo cittadino – rappresenta un incentivo per tutti quei cittadini che possono conferire senza alcun costo»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Ieri mattina il sopralluogo del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo insieme a parte della sua giunta al Centro raccolta comunale per rifiuti differenziati. «Questo luogo – ha detto il primo cittadino – rappresenta un incentivo per tutti quei cittadini che possono conferire senza alcun costo». Basta presentare la tessera sanitaria ed essere in regola con il pagamento dei tributi. Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini di Vibo Valentia e frazioni. «Molti cittadini dei comuni limitrofi chiedono di potere conferire qui i loro rifiuti, ma – ha spiegato Maria Limardo – non è ancora possibile».

Presto un centro raccolta a Bivona

Sul posto anche l’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni: «Il progetto è frutto di un’intuizione dell’ex assessore Antonio Scuticchio che noi abbiamo rivisitato. Questo Centro permetterà agli utenti di conferire tutti quei materiali che non sono compresi nel servizio porta a porta, come, ad esempio, materiale ingombrante, neon, toner, elettrodomestici, materiali di risulta, ingombranti e i Raee». Un medesimo Centro sorgerà anche a Bivona nei pressi della zona industriale di Portosalvo a ridosso dell’ex cementificio. A tal proposito l’assessore ha tranquillizzato la popolazione precisando come «il Centro raccolta ingombranti non è una discarica, né un sito di stoccaggio, né un’isola ecologica, ma è solo un centro di raccolta a norma e non arreca nessun danno ambientale».

A spiegare il funzionamento della struttura è stato Antonio Purita. «All’arrivo misuriamo la temperatura per le norme anticovid, poi attraverso la tessera sanitaria controlliamo che il nominativo sia iscritto alla Tari, dopodiché il rifiuto sarà pesato, catalogato e conferito negli appositi box. L’ecocentro è aperto tutti giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12».

Rifiuti Covid

Altra attività riguarda i rifiuti Covid, «il cui abbandono – ha ricordato infine Vincenzo Bruni – scaturisce in reato penale. Eppure nei giorni scorsi alcune famiglie isolate dal virus hanno lamentato la mancata raccolta da parte del Comune. «Garantiremo una raccolta una tantum, basterà un’autodichiarazione via pec al Comune o al comando dei vigili urbani, oppure basterà chiamare la sede della polizia municipale al numero 0963-599606 che provvederà a mandare la ditta Muraca incaricata per il ritorno del rifiuto speciale».

Ancora sanzioni

E intanto a Vibo continua la lotta agli incivili che abbandonano i rifiuti. Di recente sono state comminate cinque sanzioni per abbandono di rifiuti, mentre altri 21 automobilisti sono stati multati per divieto di sosta.