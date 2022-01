Neve sulle Serre vibonesi: bianco risveglio anche a bassa quota – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

I “Giorni della merla”, gli ultimi di gennaio e quelli tradizionalmente più freddi dell’anno, nelle Serre vibonesi iniziano sotto la neve. Diversi i comuni che si sono svegliati sotto una leggera coltre bianca. Pochi centimetri, ma che, con le prime luci della mattinata e un cielo sostanzialmente sgombro da nubi, hanno contribuito a rendere il paesaggio incantato.



Neve a Mongiana, Fabrizia e Serra San Bruno: tetti, alberi e bordo strada imbiancati e una coltre che diventa più spessa nelle zone a maggiore altitudine, in montagna. I fiocchi sono caduti però anche fino a quote più basse, fino a spingersi a 700 metri: si sono svegliati sotto la neve pure Brognaturo, Spadola e Simbario.



Secondo le previsioni di 3bmeteo, in tutta l’area delle Serre le temperature si aggireranno oggi tra i -5° e i 4°. In mattinata non si escludono altre leggere nevicate, miste a pioggia. Per quanto riguarda i prossimi giorni, dopo una domenica e un lunedì perlopiù soleggiati (seppur con temperature che si manterranno basse), la neve potrebbe poi tornare martedì.