Filadelfia, al via i lavori di pulizia sulle linee elettriche aeree di alta tensione

Gli interventi interesseranno diversi tratti e hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di energia elettrica

L’amministrazione comunale di Filadelfia informa la cittadinanza che nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 30 giugno prossimi «verranno eseguiti lavori di manutenzione su vari tratti di linee elettriche aeree di alta tensione per la zona Terna Rete Italia Spa, che interessano il territorio comunale con il taglio di piante e deramificazione della macchia sottostante. La società elettrica – proseguono dal Comune – rende noto tali adempimenti affinché i proprietari degli appezzamenti possano procedere all’eventuale raccolta della legna prodotta».



La ditta incaricata dei lavori è la Savic azienda agricola Srl. In una nota inviata all’amministrazione comunale (che ha provveduto a pubblicarla nell’albo pretorio dell’ente), la ditta avvisa dunque «i proprietari del suolo sottostante della linea elettrica che durante il predetto periodo verranno effettuati lavori di taglio piante, ripristino cesse aree boscate, deramificazione di piante e altro, al fine di mettere in sicurezza i conduttori ed evitare interruzioni di energia elettrica». Sempre l’azienda fa sapere che il «legname residuo rimarrà all’interno della cessa a disposizione dei proprietari stessi, mentre il frascame verrà accatastato lungo i margini della cessa, secondo le prescrizioni tecniche contrattuali e forestali». I proprietari dei terreni interessati dai lavori possono, eventualmente, chiedere ulteriori chiarimenti alla ditta.