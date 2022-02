La tutela del mare al centro di un convegno a Nicotera

“La tutela e la conservazione del mare come eredità per le generazioni future”. È questo il titolo dell’iniziativa in programma il 2 marzo a Nicotera. L’appuntamento si terrà nell’aula magna del liceo “Bruno Vinci”, piazza Raimondo, dalle ore 17.00 ed è frutto della collaborazione tra il Comune di Nicotera e l’associazione Mare pulito. L’obiettivo dell’incontro è quello di parlare di inquinamento, di tracciare un percorso di risoluzione alla questione mare sporco, programmare in vista della stagione estiva.

Il convegno a Nicotera

Saranno presenti il procuratore di Vibo, Camillo Falvo, il governatore Occhiuto, il biologo Silvio Greco, il direttore generale Arpacal Domenico Pappaterra, l’ingegnere ambientale della Mare pulito Antonella Sette. Modera il giornalista Pino Brosio. Previsti saluti introduttivi a cura del sindaco Giuseppe Marasco, il, prefetto Roberta Lulli, il senatore Giuseppe Mangialavori, la dirigente dell’Istituto Vinci Marisa Piro e infine la presidente dell’associazione Mare pulito Bruno Giordano, Francesca Mirabelli.