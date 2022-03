Tutela dell’ambiente, al via a Parghelia due concorsi per le scuole vibonesi

Parghelia a tutela dell’ambiente e delle sue bellezze. Si chiama Riambientiamoci la manifestazione a difesa della natura che si svolgerà nel centro costiero dal 7 al 10 luglio 2022.

Tra gli eventi in programma anche due concorsi, entrambi dal titolo: "Io, la natura e gli animali", e sono riservati agli studenti delle scuole della Provincia di Vibo Valentia: quelli della Scuola secondaria di primo grado possono partecipare al concorso di poesia; le scuole Superiori a quello fotografico.



«Il coinvolgimento dei giovani – scrive il Comune sui social – è senza alcun dubbio una pregevole iniziativa per testimoniare del rapporto che hanno con il mare, i laghi, i fiumi, i monti e gli animali. Le loro opinioni – si fa rilevare – sono una sorta di garanzia per orientare il futuro della Terra secondo le più salubri aspettative».Per partecipare ai concorsi “Io, la natura e gli animali” è sufficiente scaricare il bando e la relativa domanda dal sito www.riambientiamoci.it tramite i propri dirigenti scolastici.