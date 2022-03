Rifiuti abbandonati a Tropea, volontari bonificano costone

Per disfarsi di vecchie sedie, scatoloni e cassette di plastica qualcuno ha pensato di gettare tutto a bordo strada. In campo i volontari della città

Vecchie sedie, scatoloni, cassette di plastica gettati alla rinfusa all’interno di un costone a Tropea. I volontari della città hanno ripulito, nella giornata di ieri, un’area insozzata da incivili. Non si tratta di una iniziativa isolata. Anche durante il periodo invernale i volontari si sono attivamente prodigati per la concretizzazione di giornate green in grado di restituire dignità e decoro al centro della Perla del Tirreno e anche alle località più periferiche. Le iniziative promosse sono state inoltre uno strumento per lanciare messaggi di sensibilizzazione al tema del corretto smaltimento rifiuti, alla tutela dell’ambiente, all’inquinamento. In tale contesto non è mancato il coinvolgimento di scuole e associazioni. [Continua in basso]

Le discariche abusive create nei territori forniscono cattiva immagine ad una delle maggiori mete turistiche calabresi oltre a incidere sulla salute dell’ambiente. In merito all’ultima circostanza, il sindaco Macrì ha evidenziato: «Dal materiale ritrovato appare chiaro che il farabutto ha svuotato l’appartamento di qualche persona anziana e, non è dato comprenderne il motivo, ha valutato di disfarsi dei rifiuti gettandoli in questa scarpata». Da qui l’invito a tenere comportamenti adeguati alla civile convivenza.