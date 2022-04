Meteo, nel Vibonese è tornato l’inverno: maltempo e neve nelle Serre

Un inizio aprile insolito, con maltempo diffuso dalle zone montane fino alla costa. Pioggia, forte vento e non solo: in questo inizio del primo weekend del mese si sono registrate grandine e persino la neve in alcuni centri delle Serre. È il caso di Mongiana, dove verso l’imbrunire i fiocchi sono scesi copiosi fino ad imbiancare il paesaggio.

Nell’area delle Serre vibonesi, per tutta la notte e a inizio mattinata le temperature resteranno sotto lo zero e sono previste deboli nevicate.



Per quanto riguarda il resto della provincia vibonese, per la giornata di domani è previsto cielo molto coperto e piogge soprattutto durante le ore mattutine. In giornata vi sarà una graduale attenuazione della nuvolosità, fino ad avere cieli parzialmente nuvolosi in serata. In media, la temperatura massima registrata sarà di 10°C e la minima di 5°C.

Ancora maltempo lunedì, da martedì previsto invece un graduale ritorno della primavera.