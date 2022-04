Cuccioli di cinghiale a spasso per strada nel Vibonese: lo spettacolare video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Una quindicina di piccoli cinghiali che zampettano sul ciglio della strada e poi in mezzo alla carreggiata, quasi come se fossero impegnati in una danza. È lo “spettacolo” che ieri sera due ragazzi si sono trovati davanti, percorrendo in auto la strada provinciale 83, tra Daffinà di Zambrone e Parghelia.

La cucciolata si è mostrata poco alla volta: prima, a bordo strada, solo un paio di “striati” – i giovani cinghiali sono chiamati così per il loro manto a strisce longitudinali sui toni del marrone e del beige. Poi quando l’auto si è fermata, forse attratti dai fari accesi, sono usciti tutti gli altri da un canneto e hanno iniziato a saltellare e rincorrersi.

Uno spettacolo che a guardarlo mette allegria ma che testimonia, ancora una volta, le dimensioni di quella che da tempo è oramai una vera e propria emergenza: la massiccia presenza degli ungulati su tutto il territorio provinciale e non solo. Con tutte le conseguenze che ciò comporta, per l’agricoltura e anche – fortunatamente non è stato questo il caso – per l’incolumità degli automobilisti. [Video di Raffaele Cimadoro e Samuele Vallone]