Meteo Pasquetta nel Vibonese, con nubi e freddo a rischio le tradizionali scampagnate

Non sarà la Pasquetta che ci si aspettava, la prima “in libertà” dopo due anni di pandemia. Cielo coperto per quasi tutto il giorno, e anche qualche debole pioggia prevista per l’ora di pranzo, freneranno le scampagnate e le grigliate tipiche del lunedì dell’Angelo.

In particolare, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, nella provincia di Vibo Valentia i cieli saranno molto nuvolosi e almeno per tutta la mattinata sarà difficile vedere far capolino il sole. Si registreranno deboli piogge, soprattutto nelle aree interne. Nel corso della giornata si assisterà comunque ad una graduale attenuazione della nuvolosità, con un sicuro miglioramento delle condizioni metereologiche verso sera. In media, durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.