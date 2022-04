Inquinamento del mare, il gruppo Uniti per il golfo di Sant’Eufemia: «Troppi pochi interventi»

Il gruppo “Uniti per il golfo di Sant’Eufemia «continua la sua battaglia contro l’inquinamento del mare. Dopo aver ascoltato e incontrato, in più occasioni, diverse figure istituzionali, decide di dare la parola alla società civile, ormai stanca di essere stata, per anni, privata del benessere del proprio mare. E lo fa organizzando un sit-in, domenica alle 10.30, presso il Lungomare Falcone Borsellino località Marinella di Lamezia Terme». [Continua in basso]

Come riporta la portavoce, Anna Rosa, «si teme, seriamente, che la stagione estiva, ormai alle porte, possa presentarsi nelle forme drammatiche manifestatesi nelle ultime estati, nonostante le importanti indagini delle Procure e le operazioni delle Forze dell’ordine. A tutt’oggi non si è visto nessun importante intervento della politica regionale. Il commissariamento degli impianti di depurazione, voluto da Occhiuto, non risolve assolutamente il problema».

È necessario «rivedere tutto il sistema depurativo: costruirne, laddove i depuratori sono inesistenti e rivedere quelli esistenti, laddove necessitino di ulteriore manutenzione. La Regione, oggi, per sua ferma ammissione nel convegno tenutosi a Pizzo nel dicembre scorso, dispone di importanti risorse derivanti dal Pnrr, che, se spesi adeguatamente, possono dare inizio ad una seria politica contro l’inquinamento marino».

