Risparmio energetico, a Soriano nuovo impianto di illuminazione pubblica

«Moderno, funzionale, rispettoso dell’ambiente, smart e soprattutto sicuro: queste le caratteristiche del nuovo impianto di illuminazione pubblica». Il Comune di Soriano Calabro presenta così il progetto di riqualificazione energetica. Il piano riguarda oltre «1000 punti luce di vecchia generazione, che consumavano molta energia e quindi non più efficienti, che vengono via via sostituiti con altrettanti nuovi apparecchi con tecnologia a led». [Continua in basso]

Contestualmente l’ente comunica una nuova modalità di pronto intervento: «Per segnalare guasti, lampioni spenti o altre criticità, abbiamo messo a disposizione dei cittadini diversi canali per gestire al meglio le richieste e per risolvere tempestivamente eventuali problemi:

Numero Verde 800642120

App Citygreenapp per Android e IOS

email: segnalazioni.sorianocalabro@citygreenlight.com».

«Il lavoro dell’amministrazione comunale per rendere più efficienti e meno costosi i servizi essenziali – concludono – continua senza sosta».

