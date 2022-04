Dal mare sporco al problema rifiuti, le proposte del Wwf ai candidati sindaco di Pizzo

«In vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Pizzo che si terranno il prossimo 12 giugno, il Wwf intende offrire il proprio modesto contributo di idee a chi avrà la responsabilità del governo della cosa pubblica per i prossimi anni. La questione ambientale assume un rilievo fondamentale in un paese che voglia assicurare ai propri cittadini una migliore qualità della vita e un turismo basato soprattutto sulla conservazione e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico, a cominciare dalla pulizia del mare, fattore imprescindibile per lo sviluppo turistico ed economico del futuro». Inizia così la nota con cui Pino Paolillo, responsabile settore conservazione Wwf Vibo Valentia-Vallata dello Stilaro, offre proposte e suggerimenti ai candidati per le prossime amministrative. Proposte che, sottolinea, in buona parte sono state riprese da un passato e analogo documento: «Scritto un po’ di tempo fa. Era il 3 aprile del 2002». [Continua in basso]

«Si tratta di interventi – spiega – che, qualora fossero realizzati, darebbero un volto nuovo al paese, con più verde, una maggiore difesa dall’inquinamento, meno rifiuti, più luoghi di svago e di relax, più occasioni per conoscere e apprezzare angoli sconosciuti o per troppo tempo condannati al degrado e all’oblio, restituendogli quella dignità che meritano. L’auspicio è che queste proposte entrino a far parte del programma elettorale delle liste che si contenderanno il governo del paese e che, soprattutto, trovino un’attuazione nel prossimo futuro».

L’inquinamento marino

Chiazze oleose nel mare di Pizzo (Foto di repertorio)

Secondo Paolillo, la pulizia delle acque marine deve rappresentare l’impegno prioritario della nuova giunta comunale. «Con i suoi 13 km di costa, il vecchio depuratore di Via Prangi e numerose stazioni di sollevamento dei liquami, Pizzo ha urgente necessità di promuovere un piano generale di risanamento dell’intera rete, che deve iniziare con un vero e proprio censimento, un’indagine seria e meticolosa, sullo stato di (in)efficienza delle varie strutture interessate, al loro adeguamento, e sugli scarichi abusivi ovunque si trovino. La seconda fase dovrà riguardare il collegamento effettivo di tutti gli scarichi con il depuratore, (reso finalmente efficiente dopo il sequestro dovuto al mancato smaltimento dei fanghi) al fine di evitare qualsiasi fuoriuscita incontrollata, comprese quelle legate al cosiddetto “troppo pieno” in seguito a piogge abbondanti o in occasione delle mareggiate, per ottenere un sistema depurativo in grado di assicurare un mare pulito 365 giorni all’anno. Non deve essere più tollerata la vista di chiazze grigiastre di liquami che troppo spesso fanno la loro comparsa e che per decenni sono state ignorate o negate. È ovvio che, per realizzare tutte le opere di ammodernamento ed efficientamento di depuratore e pompe di sollevamento necessarie, bisogna fare ricorso a cospicui finanziamenti, con il contributo dell’ente regionale; senza per questo voler sottacere il compito che tutti cittadini saranno chiamati ad assumere con il pagamento delle imposte dovute. In caso contrario sarebbe ipocrita continuare a lamentarsi della situazione ambientale del paese, senza versare nelle casse del comune quanto serve per l’erogazione dei servizi richiesti, ivi compresi quelli legati alla gestione della depurazione che ha i suoi costi. Insomma, non si può volere la moglie ubriaca e la botte piena». [Continua in basso]