Pulizia di spiagge e fondali, a Tropea scendono in campo le scuole

Giornata green quella in programma sabato mattina. L’evento viene promosso in sinergia con Legambiente e Comune

Ancora una iniziativa a tutela dell’ambiente. Tropea si prepara ad ospitare “Heal The World Make it a better place”, evento pensato per promuovere la pulizia dei fondali e delle spiagge. [Continua in basso]

L’appuntamento è in programma sabato 14 maggio, alle ore 9.30, litorale di Tropea, con partenza dal lido “Le Roccette”. Dalle ore 9.30, i ragazzi dell’Istituto superiore di Tropea, insieme a Legambiente e all’Amministrazione comunale, daranno corso alla prima di una fitta serie di iniziative attive dedicate alla cura delle spiagge in vista dell’inizio della stagione balneare. Alla manifestazione parteciperà monsignor Attilio Nostro, vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera, Tropea.

Tags

tropea

Articoli correlati