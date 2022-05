Tropea, per il Santuario della Madonna dell’Isola in arrivo un nuovo impianto di illuminazione led

Una nuova luce sul Santuario di Santa Maria dell’isola di Tropea, simbolo della città nel mondo. Il Comune comunica l’approvazione del progetto di City green light per il restyling dell’impianto di illuminazione esistente con soluzioni illuminotecniche che valorizzeranno l’architettura e il paesaggio. [Continua in basso]

Impianti di illuminazione led verranno realizzati per lo storico santuario per il percorso pedonale. Una iniziativa che in linea generale riguarderà l’intero costone: «Nell’ambito della collaborazione, avviata nel mese di dicembre 2021, tra Comune di Tropea e la ESCo City green light per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica – si legge in una comunicazione dell’ente – rientra il progetto di valorizzazione architetturale dei siti monumentali più importanti del territorio».

Il primo sito oggetto di intervento è il Santuario di Santa Maria dell’isola di Tropea che nelle prossime settimane sarà protagonista di un completo restyling dell’impianto di illuminazione esistente con soluzioni illuminotecniche che consentiranno di far risaltare l’architettura e gli aspetti paesaggistici.

