Maltempo in Calabria, diramata “allerta gialla” su tutta la regione

Sarà allerta gialla per tutta la giornata di oggi. Il Centro regionale funzionale multirischi sicurezza del territorio ha infatti diramato il bollettino delle previsioni per la giornata di oggi 10 giugno delineando gli scenari d’evento e i possibili danni per piogge previste in realtà già a partire da questa sera. L’allertamento per l’intera regione è al livello giallo, che indica la possibilità del verificarsi di fenomeni intensi, localmente pericolosi, o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. «Sono possibili, inoltre – si legge nel bollettino – fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».