Arriva Caronte, caldo record anche in Calabria: da giovedì punte anche di 40 gradi

L’anticiclone sub-sahariano Caronte è pronto ad avvolgere con il suo carico di aria rovente il nostro Paese dove nei prossimi giorni si attendono valori termici davvero eccezionali. Già dalle prossime 24/48 ore farà lievitare non poco i termometri, dapprima al Centro-Nord, poi da metà settimana soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riporta il sito ilMeteo.it, fino a Mercoledì 22 l’escalation di caldo interesserà le regioni settentrionali, Centro e soprattutto la Sardegna, dove la colonnina di mercurio raggiungerà abbastanza agevolmente picchi vicini ai 40°C. Oscilleranno intorno ai 36/37°C i termometri al Nord, con punte di 38° in Emilia. Valori molto simili anche al Centro, specie nelle aree più interne della Toscana e dell’Umbria. Da Giovedì 23 il cuore più caldo di Caronte sposterà il suo baricentro verso Sud. Mentre al Nord e su parte del Centro un contenuto ridimensionamento dei valori (attenzione, non farà certo fresco!), i picchi più elevati di temperatura si registreranno al Sud con punte prossime ai 40°C specie nell’entroterra di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.