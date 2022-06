Incendi, Calabria già in ginocchio: in pochi giorni quasi mille interventi

Su tutto il territorio nazionale negli stessi giorni sono stati 10.336 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere

C’è anche la Calabria tra le regioni più colpite dagli incendi negli ultimi giorni. Dal 15 al 27 giugno sono stati 972 gli interventi dei vigili del fuoco. Su tutto il territorio nazionale negli stessi giorni sono stati 10.336 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere, 1.011 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 9.325. Nello stesso periodo dello scorso anno furono 43.124 i vigili del fuoco e 16.648 i mezzi impiegati, 9.624 le ore di intervento. Quest’anno la gran parte dei roghi è stata registrata in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 2.314 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (2.076), il Lazio (1.278), la Calabria (972), la Campania (709) e l’Emilia Romagna (429).