Mare sporco a Vibo Marina, la segnalazione degli utenti

Si susseguono le segnalazioni per mare sporco lungo il litorale vibonese. Questa volta i lettori documentano quanto registrato in tarda mattinata a Vibo Marina. In particolare, alcuni residenti hanno fotografato la presenza di sporcizia nell’area marina verso Timpa Janca, in direzione di Pizzo. Le immagini parlano chiaro: il mare si presenta a tratti sporco impedendo ai bagnanti, giunti in spiaggia per qualche ora di relax, di godere a pieno delle bellezze del litorale.