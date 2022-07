Emergenza idrica a Mantineo di Cessaniti: «Senz’acqua e con bimbi piccoli, aiutateci»

L’emergenza idrica dilaga a macchia di leopardo nel Vibonese. Oltre a Pizzo e Briatico, da qualche settimana rubinetti a secco anche a Mantineo, frazione di Cessaniti.

Numerose le segnalazioni giunte al sindaco Francesco Mazzeo, che ha inviato una squadra di tecnici per accertare eventuali perdite o allacci abusivi. Gli operai non avrebbero riscontrato alcun problema, solo una riduzione della portata e un problema di pressione dell’acqua che non riuscirebbe a raggiungere tutte le case, specie quelle ai piani superiori.

Secca la smentita di un giovane commerciante di Mantineo: «Viviamo al piano terra e da alcuni giorni l’acqua arriva a singhiozzo. Ho una bimba di appena un mese e un’altra di 5 anni – dice- , non possiamo vivere senza il prezioso liquido. Ogni giorno vado a comprare l’acqua. Il sindaco deve prendere provvedimenti urgenti. Lo stesso primo cittadino aveva garantito l’arrivo di autobotti, ma non sono mai arrivate e noi siamo allo stremo. Aiutateci», conclude.