Il maltempo lascia la Calabria, ritorna il sole ma nel pomeriggio ancora nubi

La saccatura che ha portato maltempo sparso si sta spostando verso la Grecia, lasciando sulla Calabria temperature gradevoli e bel tempo. Per la giornata di oggi, sabato 9 luglio, è prevista una mattinata stabile su gran parte della regione ad eccezione del cosentino jonico e del crotonese dove saranno possibili locali piovaschi. Nel pomeriggio nubi in transito su tutta la Calabria ma con assenza di precipitazioni; ampie schiarite dalla serata. Temperature stazionarie e lievemente al di sotto delle medie stagionali con valori che sulle coste e in pianura non supereranno i 28-29°C. Venti moderati da Nord su tutta la Calabria ad eccezione del cosentino jonico e crotonese dove saranno di forte intensità. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi.