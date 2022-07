Anche a Serra San Bruno l’ordinanza per limitare l’uso dell’acqua: ecco tutti i divieti

Arriva anche a Serra San Bruno l’ordinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale agli ambiti domestico, alimentare e igienico-sanitario. Il provvedimento, firmato nella giornata di oggi dal sindaco Alfredo Barillari, nasce dalla necessità di adottare misure finalizzate ad un impiego più consapevole dell’acqua, al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali. Il tutto dopo una serie di segnalazioni arrivate da parte dei cittadini circa carenze idriche, e in considerazione di una stagione estiva caratterizzata da temperature al di sopra della media e scarse precipitazioni.

L’ordinanza prevede il divieto assoluto dell’uso dell’acqua pubblica per innaffiare orti, giardini, impianti sportivi, aree verdi private; per lavare veicoli e spazi pubblici o privati, per riempire piscine e per ogni altro uso diverso da quello autorizzato. Per chi viola tali disposizioni sono previste sanzioni fino a 500 euro.