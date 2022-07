L’abete bianco delle Serre nell’edilizia e design, conclusi gli studi dei ricercatori universitari

Si è conclusa una nuova ed importante fase del processo di certificazione dell’abete bianco e rilancio della sua presenza qualificata nei grandi mercati. Nel complesso, il progetto “Valorizzazione dei prodotti della filiera foresta legno in Calabria” vede coinvolti l’Accademia italiana di Scienze Forestali, l’Università di Firenze, l’Università della Calabria, il Comune di Serra San Bruno, l’azienda agricola “La Foresta”, l’azienda agricola “La nuova Ferdinandea” e la “Maletta Ercole srl” e può consentire di rafforzare l’intero settore e, di conseguenza, l’economia locale. [Continua in basso]

Studiosi, aziende e istituzioni si erano già incontrati a fine maggio per illustrare lo stato di attuazione del progetto, fare il punto della situazione e programmare i prossimi passi volti a certificare l’abete bianco nel settore edilizio e del design. In particolare, in quell’occasione, i docenti dell’Università di Firenze Marco Fioravanti e Marco Togni avevano concordato con il sindaco Alfredo Barillari il loro ritorno, insieme a ricercatori e progettisti per studiare la storia produttiva e l’ambiente sociale, in modo da contribuire alla costruzione di un marchio territoriale.

Proprio in questa settimana un team di ricercatori ha raggiunto Serra San Bruno per trascorrere alcuni giorni dedicati alla ricerca sul campo; si tratta di Irene Fiesoli (ricercatrice Dipartimento di Architettura, Unifi), Denise de Spirito (dottoranda di Architettura, curriculum in Design, Unifi), Manfredi Sottani (dottorando di Architettura curriculum in Design, Unifi), Francesco Cantini (dottorando di Architettura curriculum in Design, Unifi), coordinati dai professori Marco Fioravanti (Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali, Dipartimento di Agraria, Università di Firenze) e Giuseppe Lotti (Disegno industriale, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze).