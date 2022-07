Ecco Apocalisse: la sesta ondata di caldo africano con temperature record

Il clima impazzito, in prevalenza a causa dell’uomo, porterà lo zero termico fino a 4.800 metri: in altre parole le temperature non andranno sottozero nemmeno sul Monte Bianco

Pronta ad arrivare anche in Italia la sesta ondata di calore di quest’anno. Ad un mese dal Ferragosto, infatti, la canicola estiva ci ha già accompagnato per 65 giorni: dal 10 maggio, infatti, sono state già cinque ondate di caldo africano hanno raggiunto il nostro Paese. Adesso la sesta ondata ha iniziato a colpire la Penisola Iberica con 45/46°C all’ombra e si espande in queste ore verso l’Italia: si tratta di Apocalisse4800, il nuovo anticiclone che prende il nome dall’eccezionale caldo presente anche in quota, sulle nostre montagne. Caldo che, purtroppo, ha favorito anche il recente drammatico distacco sulla Marmolada. [Continua in basso]

Temperature sotto lo zero nemmeno sul Monte Bianco

Il clima impazzito, in prevalenza a causa dell’uomo, porterà lo zero termico fino a 4.800 metri: lo zero termico è il dato meteorologico che indica l’altitudine sopra la quale la temperatura è sempre inferiore allo zero. In altre parole con Apocalisse4800, con lo zero termico a 4800 metri le temperature non andranno oggi sottozero nemmeno sul tetto d’Europa, nemmeno sul Monte Bianco: il ghiaccio e la neve fonderanno a ritmi impressionanti. Il Monte Bianco, 4809 metri, il 18 giugno scorso ha già fatto registrare 10°C sulla vetta, ma in queste ore le condizioni sono addirittura peggiori: il ghiaccio e la neve fondono, e Apocalisse4800 ci ricorda che dobbiamo intervenire subito per proteggere i nostri ghiacciai, le nostre montagne e il nostro ecosistema in generale. Caldo record in montagna con zero termico a 4800 metri significa disastri anche in pianura con fiumi a secco e siccità estrema ovunque.

Caldo record anche nel nord Europa

Con questa nuova spinta africana, tra l’altro, nella lista rovente delle nazioni a rischio caldo estremo potrebbero essere inserite anche Germania, Danimarca e persino Inghilterra, Irlanda e Scozia. Un’ondata europea di calore su gran parte del continente con 40°C attesi a Parigi, 37°C a Londra e 30°C a Dublino. In Inghilterra è prevista allerta ‘ambra’ da domenica a martedì per rischi legati al caldo, in Francia è già in vigore l’allerta ‘arancione’ per 7 dipartimenti del sud del Paese e l’allerta incendi anche nella Valle del Rodano dove è atteso il Mistral (Maestrale) tra oggi e domani.