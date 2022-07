Pizzo, un turista: «Mare di colore giallo che poi nel pomeriggio diventa sporco» – Video

In una e-mail giunta questa mattina in redazione vengono lamentate le non buone condizioni delle acque in località Difesa

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Nel corso della stagione estiva sono tante le segnalazioni sul mare non sempre pulito che arrivano da diverse località balneari della costa vibonese. Questa mattina un turista, in vacanza a Pizzo Calabro, ha inviato una e-mail, con video allegato, in cui lamenta le non buone condizioni delle acque in località Difesa. [Continua in basso]

«Da alcuni giorni è presente il mare di colore giallo che poi nel pomeriggio diventa sporco – si legge nella e-mail -. Nonostante la richiesta inoltrata alla Guardia Costiera di Vibo Valentia il problema continua. È da aggiungere che numerosi turisti della località, la maggioranza stranieri, rimangono attoniti di tale indecenza e alcuni, che fanno ugualmente il bagno a mare, poi avvertono prurito o bruciore su tutto il corpo».

